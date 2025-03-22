シーズン途中で好調のスポルティングCPからルベン・アモリム監督を引き抜くも、状況は一向に改善されないマンチェスター・ユナイテッド。プレミアリーグでは13位と下位に転落しており、ボトムハーフでのフィニッシュもあり得る緊急事態となっている。そんなユナイテッドだが、早くも2025年の夏の移籍市場に向けて動き出しており、具体的なターゲットの名前が報じられている。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏による