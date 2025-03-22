リールでプレイするカナダ代表FWジョナサン・デイビッド（25）は今夏の移籍市場での動きが注目されているストライカーの1人だ。2020年よりリールでプレイする同選手は今シーズンここまで公式戦41試合で23ゴール10アシストとマークしている。リールとの現行契約は今シーズン限りで夏にはフリーで獲得できるということもあって、様々なクラブが興味を持っている。特にプレミアリーグのクラブから興味を持たれている。フランス『Le10S