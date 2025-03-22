2022年に15歳という若さでプレミアリーグデビューを飾ったアーセナルのイーサン・ヌワネリ。その後は継続して出場機会を与えられ、今季本格的にブレイクを果たした。ブカヨ・サカ離脱以降は右WGで起用されており、公式戦29試合に出場して8ゴール1アシストを記録している。『Daily mail』によると、アーセナルは他クラブからのヌワネリへの関心を退けるため、ユース出身の18歳に5年の新契約を用意しているようだ。ヌワネリは今後も