マインツの輝くストライカーは今夏ステップアップを果たす可能性がある。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは今夏の移籍市場でマインツに所属する24歳のドイツ代表FWヨナタン・ブルカルトの獲得を検討しているという。マインツの下部組織出身であるブルカルトは2018年7月に同クラブのトップチームに昇格。24歳の同選手はこれまでマインツ一筋でプレイしており、在籍4年目の21-22シー