ニューカッスルに所属するアンソニー・ゴードンがイングランド代表の試合で負傷したようだ。英『Evening Standard』が報じている。現在2026年北中米ワールドカップ欧州予選を戦っているイングランド。21日にグループK第1節でアルバニア代表と対戦し、2-0の勝利を飾り、トーマス・トゥヘル監督の初陣をいい結果で終えた。しかし、74分より出場したゴードンは試合終盤に負傷し、試合終了後、足を引きずりながらロッカールームに戻っ