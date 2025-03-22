◆オープン戦巨人―ロッテ（２２日・東京ドーム）巨人のフォスター・グリフィン投手が２２日、ロッテ戦で先発して３回５２球を投げ、３安打無失点、毎回の４Ｋで降板した。グリフィンは初回、２番・西川に右翼線際へ二塁打を許しながらも４番・ソトを空振り三振に仕留めるなど無失点。３―０の２回も１死から連打を浴びたが、田村、友杉を２者連続見逃し三振に抑えた。３回は岡を空振り三振とするなど３者凡退。４回からは