◇オープン戦巨人―ロッテ（2025年3月22日東京D）前日は腰の違和感で大事を取って欠場した主砲・岡本が不安を一掃する一打を放った。「4番・一塁」で先発出場すると、初回1死一、二塁で迎えた第1打席。ロッテ・ボスの初球、外角高め149キロの直球をフルスイングで捉え、左中間へオープン戦3号となる先制3ラン。試合前練習で快音を響かせ「（腰は）大丈夫です」とキッパリ宣言していた通り、最初のスイングで万全をアピ