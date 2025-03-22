「みつ吉とＳＫＥ４８の愉快な仲間たち！みつ吉フェスやっちゃうでちょっ！Ｐａｒｔ２」が２１日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で開催された。これは東海ラジオ「ＳＫＥ４８１＋１は２じゃないよ」（月〜金２１時４０分〜）のプロデューサーで「みつ吉」の愛称で知られている満田安則プロデューサー（４９）とＳＫＥ４８メンバーがリスナーへの感謝の気持ちを込めて行った特別イベント。熊崎晴香（２７）、篠原京香（２０）。