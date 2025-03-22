寒さがやわらぎ、春が近づいてくると、そろそろ冬物の片付けを始める方も多いのではないでしょうか。特にかさばるコートやダウンジャケットは、着る機会がなくなったタイミングでクリーニングに出しておきたいものです。 そんななかでよく耳にするのが、「冬物のクリーニングは3～4月が安い」という話。これは本当なのでしょうか？また、コートやダウンなどのクリーニングには実際どれく