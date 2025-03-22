¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/22¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢ÈþµÓ¡õÇØÃæºÝÎ©¤ÄÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¹ßÎ×¥ê¥µ¤Ï¡ÖShibuya Lifestyle¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢½ÂÃ«¡¦¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤òñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¹õ¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï