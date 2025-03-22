【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 ティザービジュアルsideアクア 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」の「【推しの子】」スペシャルステージにて、アニメ第3期のティザービジュアルsideアクア、及びビジュアル公開の記念映像が公開された。 公開されたビジュアルは雨の中で傘をさす