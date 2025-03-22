【モデルプレス＝2025/03/22】タレントの村重杏奈が22日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSの初コラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】村重杏奈、ミニ丈から美脚スラリ◆村重杏奈、ミニ丈から美脚スラリ赤坂の街を華やかに練り歩く「AKASAKA Geisha Parade」のフィナーレを迎えた「AKASAKA GEISHA COLLECTION」のステージに登場した村重は、桜を手に持ちミニ丈の