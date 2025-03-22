メ～テレ（名古屋テレビ） 桜の季節を前に、岐阜市の長良川で遊覧船の運航が始まりました。 「長良川遊覧船」は、国の重要文化的景観に選ばれている長良川中流に広がる景色を楽しむことができ、毎年この時期に運航されています。 岐阜地方のソメイヨシノの開花日は例年25日ごろで、金華山一帯はこれから桜のシーズンを迎えます。 船に乗った人は「地元なので船に乗ることはあまりないが乗ってみると景色とか