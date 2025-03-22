俳優の杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。次男・昊空（そら）くんが12歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族集合ショットを公開した。【写真】辻希美＆杉浦太陽、次男12歳の誕生日で家族6人集合ショット「今日はソラの12歳のお誕生日でした」と書き出し、誕生日の装飾とバースデーケーキを持った家族6人の集合写真をアップ。12の形をした大きな風船を持ち、昊空くんを笑顔で囲ん