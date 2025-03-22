俳優の大沢たかお（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。コーヒーを飲むさわやかな写真を公開し、注目を集めている。大沢は大きめの白Tシャツにスウェットの“休日感”あふれるカジュアルコーデを披露。笑顔でコーヒーを飲む写真を複数枚投稿し、コーヒーの絵文字を添えた。フォロワーからは「けだるさもいい」「さわやか」「寝起き?」「彼女目線ありがとうございます」「腕の筋最高」「朝カフェ気分」「あざとい」など