Image: Amazon ありがたさしか感じねえ…。まもなく春。何かと物入りな時期かと思いますが、それを察してAmazonでは新生活に備えた「暮らし応援先取りSALE」が開催中。ガジェット、家電、衣類、食品までさまざまなモノが安くなっていますが、気づいてしましました。しれっとApple Watchまで安くなっていることを！ Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウ