「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２２日、みずほペイペイドーム）広島の新外国人・ファビアンが先制となるオープン戦２号２ランを放った。両軍無得点の四回だ。２死一塁で第２打席を迎えると、カウント３−１から大関の直球を一閃（いっせん）。打球は左翼席中段に着弾した。打った瞬間、バットを高々と掲げる確信の一発。悠々とダイヤモンドを１周し、ベンチの仲間とハイタッチを交わした。第１打席でもバットを折り