寒さが残る2017年、インスタグラムユーザー・やすこさん（@eins9304）は、広島からやってきた保護犬と出会いました。推定4カ月の女の子「アインス」ちゃんは、その小さな体にたくさんの好奇心と少しの不安を抱えていました。家族として迎えることを決めた日から、喜びと試練が入り混じる日々が始まったのです。【アフター写真】現在は8歳に…笑顔がキュートな“イケワン女子”になりました運命を感じた出会いと譲渡への決断犬を飼