日本時間3月21日、日本の石破茂首相は東京で王毅中共中央政治局委員（外交部部長）と会談した。王氏は石破首相に中国指導者からの挨拶を伝えるとともに、石破首相が就任して以来、中日両国関係の改善プロセスが再開したとした。王氏は、「今年は中国人民抗日戦争勝利80周年にあたる。この重要な節目に、日本側が歴史や人々、未来に対して責任を負う姿勢に基づき、賢明な選択を行い、世界に正しいシグナルを送ることを望む」とした