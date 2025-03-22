カブス地元放送局のマクレガーさんが振り返る東京ドームで18、19日に行われたカブスとドジャースの開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」では、多数の米国メディア関係者が来日。カブスの地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」のテイラー・マクレガーさんは、東京での一番の思い出に意外なハプニングを上げている。同放送局は21日（日本時間22日）、X（旧ツイッター）に東京滞在を振り返る動画を