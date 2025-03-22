◆オープン戦・ソフトバンク―広島（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成がオープン戦1号となるソロ本塁打を放った。2点を追う4回2死。広島2番手、育成右腕の杉田健の直球をフルスイング。ライナー性の打球は右翼テラス席へと飛び込んだ。「?気持ち1本?集中しました。いいスイングができたと思います。開幕まで今日を入れて2試合、結果を求めていくだけです」とコメント。今季はダウンズと正二塁手を争って