南海トラフ地震など大規模な災害を乗り越えるには、地域で助け合う「共助」が欠かせません。高齢化が進むなか、「自主防災組織」の活動を見直そうと住民たちが動き出しています。 【動画】「津波が起きた時はみんな沈んでしまう」自主防災組織の活動見直しで地域の防災力を高める【わたしの防災】 3月9日、JR東海道線吉原駅周辺の静岡県富士市鈴川本町で津波避難訓練が行われました。この地区には、南海トラフ巨大地震で最大2メ&