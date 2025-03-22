お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。世界的に有名な1枚をオマージュした妻でタレント藤本美貴（40）との2ショットを披露した。庄司は「ジョンレノンとオノヨーコ夫妻の写真に憧れて写真を撮りました」とコメント。メガネをかけ、髪を下ろすなどビートルズのジョン・レノンに扮した庄司が、藤本をバックハグするショットを公開した。2枚目には、写真の元となったジョン