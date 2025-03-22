「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２２日、みずほペイペイドーム）広島・鈴木健矢投手が先発し、２回無安打無失点の好投を見せた。初回は先頭の周東を左飛、今宮から見逃し三振を奪うと、柳田を一ゴロに打ち取り三者凡退で立ち上がる。二回は２死から３つの四死球で満塁のピンチを招くも、牧原大を一ゴロに抑え、無失点で切り抜けた。これでオープン戦は５試合に登板し、計７回無失点と安定案抜群。現役ドラフトで加入