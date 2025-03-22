（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）早稲田実―高松商二回表早稲田実1死一塁、中村は先制の適時二塁打を放つ=上田博志撮影早稲田実の左腕中村がひと回り大きくなって甲子園に戻ってきた。昨夏の選手権大会3回戦で大社（島根）に延長十一回タイブレークの末に敗れてから7カ月。伝統校同士の対戦で8回1失点8奪三振。毎回走者を背負いながら、要所を締めた。「甲子園という舞台を楽しめているのがいい結