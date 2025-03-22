東京・TBS赤坂BLITZスタジオで22日・23日、「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」が開催。22日に行われた「TGC AKASAKA COLLECTION」にYouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚(かんな)が出演した。「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した梶原叶渚TBSが、20周年を迎えるTGCと初コラボレーション。22日・23日の2日間、「MANKAI AKASAKA」をテーマにエン