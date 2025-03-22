ロッテは今季開幕日の２８日から５月７日まで、ＪＲ京葉線車内、海浜幕張駅構内でシーズン開幕記念メッセージ放送することになったと２２日、発表した。今回の取り組みはＪＲ東日本千葉支社、京葉線沿線で活動するプロスポーツチームと連携した「ＫＥＩＹＯＴＥＡＭ６＋」としての活動の一環で行われる。メッセージの朗読は本拠ＺＯＺＯのホームゲームでスタジアムＭＣを務めるＹＵＩが担当した。