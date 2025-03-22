【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にてGONZOが製作したアニメに登場する武器を持てるコーナーが同スタジオのブースに設置されている。 GONZOブースでは、「バジリスク ～甲賀忍法帖～」などに登場する武器を持てるコーナ&#