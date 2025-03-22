フリーアナウンサーの高橋真麻（43）が22日までに自身のブログを更新。原因不明の体調不良に襲われたことを報告した。「今朝はなぜだか朝、子供たちを送り出したあとに突然体調不良で全く動けなくなり起き上がれなくて、ピラティスのレッスンを休みました」と急な体調の異変を告白。しかし「1時間程横になったら大分回復したのですが、何だったんだろう…」と数時間で治まるも病状は原因不明だったとつづった。その後は「