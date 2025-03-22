◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦聖光学院4―3常葉大菊川（2025年3月22日甲子園）聖光学院（福島）が延長タイブレークの死闘を制し、春夏通算30勝目を挙げた。堅い守備と投手力で、息詰まる接戦を勝ち切った。先発・大嶋哲平（3年）が抜群の制球力を生かし、常葉大菊川打線に的を絞らせず、スコアボードに「0」を並べた。無死一、二塁からのタイブレークとなる延長10回も続投。2点を許しはしたが、自責点はなし。10