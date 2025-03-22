グループ名を一時的に「ＮＪＺ」へ変更宣言をした韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓが２２日（現地時間）、米週刊誌・ＴＩＭＥの単独インタビューに応じ、対立中の芸能プロダクション・アドア（ＡＤＯＲ）の主張が裁判で認められたことについて、率直な心境を明かしたと韓国メディアのスポーツトゥデイなどが報じた。これに先立ち、アドアはＮｅｗＪｅａｎｓを相手取り、ソウル中央地方裁判所へ、企画会社の地位保全お