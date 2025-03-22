（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）試合に勝ち、スタンドへあいさつに向かう早稲田実の選手たち=伊藤進之介撮影第97回選抜高校野球大会は22日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で1回戦があり、8年ぶり22回目の早稲田実は高松商（香川）を8―2で破り、8年ぶりに初戦を突破した。早稲田実の和泉実（みのる）監督（63）の試合後の主なやりとりは以下の通り。――おめでとうございます。いやー、この一戦