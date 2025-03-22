[故障者情報]レノファ山口FCは22日、DF亀川諒史が右大腿二頭筋筋損傷と診断されたことを発表した。5週間程度の加療予定としている。亀川は16日のJ2第5節・大分トリニータ戦で負傷。アビスパ福岡から今季加入し、開幕からリーグ戦5試合連続でスタメン出場していた。