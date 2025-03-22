■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5016) ＪＸ金属 東証プライム (7979) 松風 東証プライム (3350) メタプラ 東証スタンダード (9984) ＳＢＧ 東証プライム (7011) 三菱重 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3133) 海帆 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (431