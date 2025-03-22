最近1カ月の間に相次いで発生した韓国軍の事件・事故は、国家安保の最後の砦である韓国国軍の素顔を露呈させた。【画像】韓国軍、自国を爆撃…空軍戦闘機による誤爆で初の人的被害3月初めには京畿道・抱川（ポチョン）で、空軍のKF-16戦闘機が民家に誤って爆弾を投下し、その直後には楊州（ヤンジュ）の陸軍飛行場で、高価な無人偵察ドローン「ヘロン」とヘリコプターが衝突して全焼する事故が発生した。イ・ヨンス空軍参謀総長が