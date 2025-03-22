MSIのGPU・電源を中心に作例や試遊台アリのイベント開催2025年3月22日にLIFORK秋葉原 IIにてMSI カスタムPCパーツ SHOW 2025が開催されます。今回は前日に行われたプレゼンテーションと製品展示の様子を紹介します。MSI カスタムPCパーツ SHOW 2025の会場となったのはいつものLIFORK秋葉原 II。取材は21日のプレス・インフルエンサー向けで行っていますプレゼンテーションで説明があったRTX 50シリーズグラフィックスカードと電源