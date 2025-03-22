タレントのつるの剛士（49）が22日までに自身のXを更新。若者の子育てに対する考えについて言及した。15歳から39歳の男女の半数以上が「子どもは育てたくない」と回答したとする「TBS NEWS DIG」のニュース記事を引用したつるの。これに「“子どもは育てたくない”のではなく“育てられない”が正しいのでは？」と私見を述べた。その理由に「若い世代の収入が増えなければ結婚や子育てに夢なんかもてるわけがない。。」と経