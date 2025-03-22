yutoriが、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』のエンディングテーマにメジャーデビューシングル「スピード」が決定したことを発表した。本作は、堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフシリーズとなっており、原作漫画は2017年から2022年まで『少年ジャンプ＋』に連載され、古橋秀之が脚本、別天荒人が作画を手がけた。『僕のヒーローアカデミア』の物語から数年前の日本を舞台に、人々に認