全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のシャルキュトリーの店『MAISON T（メゾンティ）』です。フランスの職人が作る風味豊かな生ハムを切りたてでどどん、とセラーに並んだ生ハム原木。昔ながらの手作り製法にこだわるフランスの工房から仕入れている。自然豊かな環境で豚を飼育し、添加物は極力使わないという。おすすめは、切りたての生ハムを味わうこと。しっ