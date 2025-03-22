桐谷健太が主演する4月6日スタートのドラマ『いつか、ヒーロー』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）より、キービジュアルが解禁。主題歌は主題歌は石崎ひゅーい書き下ろしの「HERO」に決まった。【写真】ドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌を書き下ろした石崎ひゅーい金も無ければ仕事も無い…元児童養護施設職員のアラフィフ男・赤山が、夢をなくしたかつての教え子たちとともに、腐った巨大権力相手に痛快な復