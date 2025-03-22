シンガー・ソングライター石崎ひゅーいが、桐谷健太主演のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『いつか、ヒーロー』（4月6日スタート、毎週日曜後10：15）の主題歌を書き下ろした。【画像】『いつか、ヒーロー』桐谷健太＆主要キャスト集合のキービジュアル…謎の影が浮かぶドラマは、脚本家・林宏司氏によるオリジナル社会派ストーリー。金も無ければ仕事も無い、元児童養護施設職員のアラフィフ男・赤山誠司（桐谷）が、夢