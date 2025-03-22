第９７回選抜高校野球大会第５日の２２日、第２試合に登場した聖光学院（福島）のアルプス席では、部員不足に苦しむブラスバンド部に、近隣の公立中５校から約４０人の吹奏楽部員らが助っ人に駆けつけ、球場に大きな音色を響かせた。ブラスバンド部員が６人しかいないことから、所在する福島県伊達市内の中学校に応援を要請。この日の初戦に限り、いずれも同市立の伊達中、梁川中、霊山中、桃陵中、月舘学園中の吹奏楽部が応じ