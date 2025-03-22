演歌歌手の藤あや子が21日に自身のアメブロを更新。ホテル雅叙園東京で開催された、演歌歌手・原田悠里のディナーショーに参加した際のコーディネートを披露し、絶賛の声が上がっている。【映像】坂本冬美らとのホームパーティーの様子藤は「原田悠里さんのディナーショー」と書き出し、「冬美さん、なつ美ちゃんと4ショット」と、原田と演歌歌手の坂本冬美、歌手の西城なつ美との集合ショットを公開。原田について「黄色が