【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■久保史緒里（乃木坂46）と平祐奈がお気に入りの写ルンですを選ぶ動画と、“写ルンです”の画像15枚も一挙解禁！ 久保史緒里（乃木坂46）と平祐奈がW主演を務める映画『ネムルバカ』が3月20日に公開。 これを祝して、ピートモスのギター＆ボーカル鯨井ルカとして平が聴く者の心を鷲掴みにした主題歌「ネムルバカ」の映画オリジナルMVがYouTubeで公開。このMVは、3月