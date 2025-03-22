【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「アニメの映像と一緒にテレビで聴けるのがすごくたのしみ！」（汐れいら） 汐れいらの「味噌汁とバター」が、TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』のエンディングテーマに決定した。3月22日に開催された『AnimeJapan 2025』で発表された。 2023年10月に配信リリースされた「味噌汁とバター」は、おいしいご飯を食べるときに感じる“普通の幸せ”をテー