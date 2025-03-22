オープン戦４連勝中のファイターズは、エスコンフィールドでヤクルトスアローズと対戦。【１回表】ファイターズの先発は、今季先発ローテンション候補の右腕バーヘイゲン。ヤクルトの先頭打者･塩見を空振り三振に抑え幸先よくスタートすると、続く打者をセカンドゴロ、セカンドフライに打ち取り、上々の立ち上がり。【１回裏】開幕に向けて上り調子の３番･清宮の第１打席は、ショ