第９７回選抜高校野球大会第５日（２２日）第１試合で、８年ぶり２２度目出場の早稲田実（東京）が２年ぶり２９度目出場の高松商（香川）に８―２で圧勝し、清宮幸太郎（日本ハム）らを擁した２０１７年大会以来、８年ぶりに初戦を突破した。両校の対戦はセンバツでは１９２４年の第１回大会の決勝以来、実に１０１年ぶり。夏の大会を含めても１９２５年夏の第１１回大会決勝以来１００年ぶりの名門校対決が実現したが、過去２