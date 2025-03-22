◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２２日・戸田）巨人の又木鉄平投手が、イースタン・ヤクルト戦に先発。１５日のイースタン・リーグ開幕戦から中６日で登板し、６回４安打、２奪三振、１四球と好投した。３回の先頭に二塁打を許し無死二塁、４回は２死から四球と安打で２死一、二塁のピンチを背負ったが、三塁を踏ませない投球で無失点に封じた。１５日のイースタン・リーグ開幕戦は先発し４回２失点。前日の２１日は