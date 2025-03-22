お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２２日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、フリーアナウンサー・小倉智昭さんのお別れの会に出席したと明かした。昨年１２月に７７歳で死去した小倉さんのお別れの会は、東京・表参道のブルーノート東京で１７日に開かれた。伊達みきおは「われわれも行くことができましてですね」、富澤たけしも「何とか間に合いまして」と話した。伊達の