【モデルプレス＝2025/03/22】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月22日、自身のInstagramを更新。家族プリクラを公開し、話題を呼んでいる。【写真】井戸田潤＆20歳差の美人妻、家族プリクラ◆井戸田潤＆蜂谷晏海、家族初プリクラに反響「この間の師匠お仕事見学の日 中空きがあったのでソラマチの中にあるソラフルパークに行ってきたよ」と明かした蜂谷。「0〜２歳児が遊べるベビーガーデンで楽しん